Mehr und schneller einbürgern Was könnte sich mit dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz ändern?

Die Einbürgerungsquote in Deutschland ist in den vergangenen Jahren beständig niedrig gewesen. In der Bundesrepublik leben derzeit rund 10,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit; 5,7 Millionen von ihnen sind schon seit mindestens zehn Jahren hier. Im vergangenen Jahr nahmen dennoch nur rund 132.000 der anspruchsberechtigten Ausländer die Einbürgerung in Anspruch. Das waren weniger als 2,5 Prozent.