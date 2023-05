Medienbericht Türkische Gemeinde rechnet mit mehr Anträgen auf Einbürgerung

Das Innenministerium hatte am Freitag einen überarbeiteten Gesetzentwurf veröffentlicht. Damit sollen Einbürgerungen in Deutschland leichter möglich werden, es gibt aber auch Vorgaben. Eine Voraussetzung soll unter anderem sein, dass die betreffenden Menschen ihren Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistungen bestreiten können. Ausdrücklich ausgeschlossen sein soll der deutsche Pass für Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Politiker der Ampel-Koalition begrüßten die Pläne, von der Opposition kam Kritik.