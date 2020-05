Mit Flagge, Hymne, Grundgesetz : FDP will mehr Einbürgerungsfeiern anstatt „Verzagtheit und Zurückhaltung“

FDP will mehr Einbürgerungsfeiern anstatt „Verzagtheit und Zurückhaltung“

Berlin Als erfolgreiches Einwanderungsland braucht Deutschland flächendeckende Einbürgerungsfeiern, fordern FDP-Politiker: „Die Einbürgerung ist ein Ereignis, auf das man stolz sein kann und das auch gefeiert werden sollte.“

Deutschland sollte nach Ansicht der FDP im Bundestag Menschen aus anderen Ländern, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, regelmäßig mit Einbürgerungsfeiern in seine Mitte aufnehmen. Solche Feiern führten hierzulande immer noch ein Schattendasein, kritisierte der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. „Während klassische Einwanderungsländer wie Kanada ihre neuen Bürgerinnen und Bürger mit Stolz empfangen, herrschen in Deutschland allzu oft Verzagtheit und Zurückhaltung“, sagte Kuhle der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.