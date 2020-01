Koalitionsgipfel : Erhält SPD Investitionsmilliarden im Gegenzug für ein Steuergeschenk an Unternehmen?

Berlin Seit die SPD eine neue Führung in Berlin hat, wird der Streit über die Finanzpolitik härter. Ein möglicher Kompromiss deutet sich an: Die SPD bekommt die Zusage für ein Investitionsprogramm, die Union hofft auf steuerliche Erleichterungen für Unternehmen.

Berlin (mar) Der Milliarden-Überschuss im Bundeshaushalt 2019 hat in der großen Koalition zu Begehrlichkeiten geführt: Beim Treffen der Koalitionsspitzen am kommenden Mittwoch ringen Union und SPD vor allem um die Verwendung der überschüssigen Mittel von rund 13,5 Milliarden Euro in der Kasse von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Während die Union die schwarze Null im Haushalt auch 2020 und 2021 erhalten und zugleich die Unternehmenssteuern senken will, setzt die SPD auf höhere Investitionen, Mehrausgaben für Kurzarbeiter und die Grundrente.

Am Mittwoch kommen im Kanzleramt die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD zusammen. Mit dabei sind auch die neuen Parteivorsitzenden der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das Duo hatte sich beim SPD-Parteitag im Dezember unter anderem deshalb durchgesetzt, weil es schärfere Forderungen als die Konkurrenz aufgestellt hatte. Die SPD verlangt unter Führung des neuen Doppels neben einem höheren Mindestlohn deutlich mehr öffentliche Investitionen.

Die Aufstockung der Investitionsmittel des Bundes in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes wird von der Union nicht rundweg abgelehnt. Im Gegenzug möchte die Union allerdings steuerliche Erleichterungen für Firmen durchsetzen. Nach Steuersenkungen in Großbritannien, den USA und Frankreich sieht sie Deutschland im Standortwettbewerb unter Zugzwang. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das auch in seinen Jahreswirtschaftsbericht schreiben, den er in dieser Woche dem Kabinett vorlegt. Die SPD hält dagegen, dass derzeit auf Ebene der Industrieländerorganisation OECD ohnehin schon über eine internationale Mindestbesteuerung großer Unternehmen verhandelt werde. Die OECD-Einigung abzuwarten mache mehr Sinn als mit eigenen Steuersenkungen voranzupreschen, lautet ein Argument.

Ohne ein Ja zu geringeren Firmensteuern dürfte die SPD aber kaum deutlich höhere Investitionen durchsetzen können. Die Union verweist darauf, dass jedes Jahr Investitionsmittel in Milliardenhöhe nicht abgerufen werden, weil förderfähige Projekte und Planungskapazitäten fehlen. Scholz will die Investitionsmittel nun aber auch 2020 bis 2023 auf dem 2019 erreichten Niveau von jährlich knapp 43 Milliarden Euro halten. In seiner bisherigen Finanzplanung hatte er vorgesehen, die Mittel um mehrere Milliarden pro Jahr abzusenken, damit der Bund die schwarze Null halten kann.

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil kämpft zudem um die Grundrente, gegen die sich in der Union viel Widerstand formiert. Drei unionsgeführte Ministerien haben gegen seinen Gesetzentwurf Bedenken erhoben. Der für diese Woche geplante Kabinettstermin musste daher um mindestens zwei Wochen verschoben werden. Die Union stößt sich unter anderem daran, dass Heil über den Koalitionsvertrag hinausgeht, weil bereits Geringverdiener mit nur 33 Beitragsjahren in den Genuss der neuen Mindestrente kommen sollen. Im Vertrag waren 35 Jahre vorgesehen.