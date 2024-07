Am 17. Juli Ein politisches Phänomen – Angela Merkel wird 70 Jahre alt

Und die normalerweise abwägende Politikerin kann gnadenlos zuschlagen, wenn es erforderlich ist. Schnell schafft sie es, in der Fraktion eine starke Position zu erringen. Eine Zäsur stellt die Wahlniederlage Kohls 1998 dar. Für die Union eine Katastrophe, für Merkel eine Chance. Geschickt bildete sie mit dem CDU-Hoffnungsträger Wolfgang Schäuble, dem Fraktionsvorsitzenden und mächtigsten Mann der Union, ein Bündnis auf Zeit. Er wurde CDU-Parteivorsitzender, sie Generalsekretärin. Ihren endgültigen Durchbruch erlebt Merkel in der Parteispendenaffäre. In einem unabgestimmten Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ setzt sich die Generalsekretärin von Kohl, dem Übervater der CDU, deutlich ab, weil der hoffnungslos in die Affäre um anonyme Spender verwickelt war. Das grenzt in der Union an Hochverrat, einige Parteifreunde nehmen ihr das heute noch übel. Jahre später wird sie sich auch mit dem damaligen Fraktionschef, dem heutigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, persönlich und politisch überwerfen.