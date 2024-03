Deutsche Marine und Luftwaffe üben mehrere Monate vor den Augen der Weltmacht China Der Kampf um die Weltmeere -- Bundeswehr zeigt Flagge im Indo-Pazifik

Schon da hatte der deutsche Verteidigungsminister angekündigt, dass die Bundeswehr weiter Flagge zeigen werde -- auf dem indo-pazifischen Weltmeer ebenso wie im Himmel darüber. Nun laufen und fliegen deutsche Marine und Luftwaffe für mehrere Monate zu einer großen multinationalen Übung aus und verlegen dabei über Tausende Kilometer Soldaten, Schiffe, Flugzeuge und Material in den Indo-Pazifik. Dort üben sie im internationalen Verbund in einem der weltweit wichtigsten Seegebiete, wie sie die Sicherheit der Seewege – vor den Augen der Weltmacht China – gewährleisten. Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz muss nicht lange überlegen, worum es bei dieser Übung auch geht: „Neue Freunde, neue Partner.“ Seine Piloten und Besatzungen von Kampfjets und Transportmaschinen fliegen bei der Übung „Indo-Pacific Deployment 2024“ gewissermaßen einmal um die Welt. Sie üben Tiefflug und Luftkampf in Alaska, absolvieren in Japan Trainingsflüge, beteiligen sich an einer multinationalen Übung in Australien, üben gemeinsam mit der deutschen Marine vor Hawaii und trainieren zum Abschluss im August mit der Luftwaffe der Atommacht Indien auf dem Subkontinent. Besondere Herausforderung: Nie zuvor hat ein deutscher Kampfjet die internationale Datumsgrenze entlang des 180. Längengrades überflogen. Der sensible Bordrechner der Eurofighter könnte darauf reagieren und falsche Fehlermeldungen erzeugen, wie beispielsweise schon bei F22-Kampfjets geschehen, als Navigationssysteme verrücktspielten. Doch die Luftwaffe habe in einer Simulation sichergestellt, dass die Software auch beim Flug über die Datumsgrenze zuverlässig die richtigen Daten liefere, so Gerhartz.