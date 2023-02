Ein Jahr Zeitenwende Auch Friedrich Merz hat einen neuen Plan

Wie verlautet, will sich der Sauerländer in diese Debatte möglichst nicht wieder einschalten; Vertraute sollen ihm geraten haben, dass er zu sehr polarisiere, dass er nicht punkten könne beim stark emotionalen Migrationsthema. Der 67-jährige will sich stattdessen nun auf das kaprizieren, wo er trittfest ist – auf die Wirtschaftsthemen etwa. Den Auftritt am Donnerstag im Bundestag, so ist zu hören, will Merz zudem in eigener Sache nutzen. Es soll keine „Haudrauf“-Rede werden. Dafür ist die Lage auch zu ernst.