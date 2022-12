Ein Jahr Olaf Scholz als Kanzler Ein krisenhafter Start

Doch just an diese Zeit schließt sich Scholz‘ bislang schwächstes Kapitel der öffentlichen Kommunikation an. Die Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag entgleitet dem Kanzler und der Koalition. Unklarheiten gibt es über die Waffen-Lieferungen an die Ukraine. Zu viel, genug oder ausreichend? Scholz gerät in die Defensive trotz reichlicher deutscher Lieferungen. Doch er dringt nicht durch, obwohl ihm sein abwägender Kurs auf den Straßen mehr Zustimmung bringt als in den politischen Feuilletons. Woran das liegt? Zu Beginn seiner Amtszeit erlebt man einen Politiker, der sich selbst ein wenig zu wundern scheint, was an ihm plötzlich alles so interessant für die Öffentlichkeit ist. Wie oft er sich die Haare schneiden lässt (sehr regelmäßig), welche Kleidungsstücke er auf Reisen trägt (ein Freizeit-Outfit erntet Spott in den sozialen Netzwerken), welche Bücher er liest (häufig Sachbücher), ob er seine „legendäre“ alte Tasche damals selbst bezahlt hat (hat er). Es ist der mitunter verzweifelte Versuch, einem Menschen näher zu kommen, der zu diesem Zeitpunkt kaum öffentlich kommuniziert, aber immer so wirkt, als gebe es ihn, den Masterplan - auch wenn er ihn gerade verlegt hat.