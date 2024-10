Immer mehr Konfliktherde Wie seit dem Hamas-Überfall auf Israel die Lage in Nahost eskaliert

Dieser besonders gefährliche Konflikt ist in den vergangenen Monaten deutlich eskaliert. Als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus griff der Iran Israel im April erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus an. Mehr als 300 Raketen und Drohnen wurden über Nacht abgefeuert. Israel wehrte den Angriff mit Unterstützung seiner westlichen Verbündeten weitgehend ab. Am 1. Oktober griff der Iran erneut mit Raketen an: Rund 180 Raketen feuerte das Land auf Israel ab, viele davon wurden abgefangen. Später gab Israel vorerst Entwarnung, kündigte aber Vergeltung an.