Bilanz nach einem Jahr Kulturbranche profitiert deutlich von Umsätzen durch Kulturpass

„Nach dem ersten Jahr des Kulturpasses zeigt sich: Der Kulturpass wirkt. Er bringt junge Menschen dazu, rauszugehen und rein in die Kultur“, so die BKM-Sprecherin. Auch die Kulturbranche habe deutlich profitiert, was sich sowohl in den erzielten Umsätzen als auch in positiven Rückmeldungen der Anbietenden zeige. Rund 1,8 Millionen Reservierungen von kulturellen Angeboten mit einem Gesamtwert von über 34,3 Millionen Euro seien bislang bundesweit getätigt worden, so die Sprecherin.