Regierungserklärung von Kanzler Scholz Der Geist der „Zeitenwende“ kehrt in den Bundestag zurück

Merz kritisiert Wagenknecht scharf. Der CDU-Chef sagt mit Blick auf die Kundgebungen vom vergangenen Wochenende, dass „maßgebliche Vertreter“ von ganz links und ganz rechts „in geradezu bizarrer Gemeinsamkeit“ vorsätzlich Täter und Opfer verwechselten. Er wirft namentlich Wagenknecht vor, in einer TV-Sendung die Vergewaltigungen ukrainischer Frauen durch russische Soldaten relativiert zu haben. Wenn eine Abgeordnete solche Äußerungen treffe, „dann ist das zynisch, menschenverachtend, dann ist das einfach nur niederträchtig, dann ist das beschämend für unser ganzes Land“. Das Parlament applaudiert. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch kritisiert daraufhin eine „unsägliche Verengung des Meinungskorridors“. „Wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler, der ist auch kein Putinversteher. Wer Friedensverhandlungen fordert, will das Sterben, der will das Leid in der Ukraine beenden. Und er will die Möglichkeit der nuklearen Eskalation verhindern“, ruft Bartsch.