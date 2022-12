Ein Jahr Ampel Was der Regierung gut gelang – und was nicht

Impfpflicht: Nach monatelangen Diskussionen entschied das Parlament im April: Für den Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt zunächst keine allgemeine Impfpflicht. Egal, ob man für oder gegen eine Impfpflicht war – verloren hatten am Ende alle, die an den Zweck einer Impfung an sich glauben. Es war der Union gelungen, die Ampel im Parlament vorzuführen - was aber an der schlechten Abstimmung untereinander lag. Der Bundeskanzler, der Bundesgesundheitsminister und alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten sich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Bundeskanzler Scholz hatte sich unter dem Eindruck der Delta-Variante für eine Impfpflicht stark gemacht und das Verfahren dann laufen lassen. Der Ampel-Mehrheit gelang es noch nicht einmal, eine Mehrheit für eine bestimmte Reihenfolge der Abstimmung zu erreichen. (mün)