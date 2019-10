Deutsche Einheit : So viel „Soli“ hat ein Durchschnittsverdiener bislang gezahlt

So viel „Soli“ hat ein Durchschnittsverdiener bislang gezahlt

Ein Passant geht an einer Schallschutzmauer an einem aus der Wendezeit stammenden verwitterten Wandbild mit dem Schriftzug “Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost“ vorbei.

Berlin Zwischen 1991 und 2019 nahm der Bund mit dem „Soli“ insgesamt 344 Milliarden Euro ein. Nur ein kleiner Teil fließt heute noch in die neuen Länder. Das Deutsche Steuerzahlerinstitut hat ausgerechnet, was ein Durchschnittsverdiener bislang gezahlt hat.

Ein alleinstehender, kinderloser Durchschnittsverdiener hat seit der deutschen Einheit bisher insgesamt rund 6300 Euro an Solidaritätszuschlag gezahlt. Das geht aus Berechnungen des Deutschen Steuerzahlerinstituts des Steuerzahlerbundes für unsere Redaktion hervor. Demnach fiel bei einem kinderlosen Single mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt seit 1991 bis heute eine jahresdurchschnittliche Soli-Belastung von rund 242 Euro an. Familien mit Kindern und Eheleute bezahlten in der Regel wegen des Ehegattensplittings und der Kinderfreibeträge fühlbar weniger.