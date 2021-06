Bedingungsloses Grundeinkommen : Die Axt am Sozialstaat

Meinung Mit 122 Teilnehmern ist der Modellversuch „Bedingungsloses Grundeinkommen“ gestartet. Ein einzigartiges Experiment – allerdings mit schweren Nebenwirkungen für unser System der sozialen Sicherung.

Eine alte Idee, die quer durch die Parteien Unterstützung findet – von der früheren Linken-Chefin Katja Kipping bis zum Drogerieketten-Gründer und Milliardär Götz Werner. Weil praktische Erfahrungen mit dem Ansatz insbesondere in Deutschland fehlen, hat der Verein „Mein Grundeinkommen“ zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin im vergangenen Jahr ein Projekt ausgeschrieben, an dem mehr als zwei Millionen Menschen mitwirken wollten. In mehreren Runden haben die Initiatoren jetzt 122 Teilnehmer ausgewählt, die ein Jahr lang jeden Monat 1200 Euro steuerfrei erhalten und dann nach wissenschaftlichen Kriterien befragt werden. Die Studie sei ergebnisoffen, sagte die Leiterin des Projekts dem WDR.

Das kann man durchaus unterstellen. Und es ist sicher gut, so etwas auszuprobieren. Auch andere Länder wie Finnland, die USA, Indien oder Kanada haben solche Modelle getestet – mit interessanten Ergebnissen. Danach verwendeten die Menschen das Geld mehrheitlich zur Fortbildung, für Ehrenämter, aber auch, um sich ohne Stress um eine höherbezahlte Arbeit zu kümmern. Das Problem an diesen Untersuchungen war, dass bei einer längerfristigen Analyse schnell das Geld fehlte oder wie im Fall von Finnland so viele andere Aktionen nebenher liefen, dass die Ergebnisse des Experiments verzerrt waren. Allerdings muss man fairerweise festhalten, dass keiner dieser Versuche im Chaos endete, sondern die Menschen im Wesentlichen so weiterlebten wie bisher. Wer Arbeit hatte, gab die nicht auf. Andere nahmen durchaus Stellen an, wenn die höher bezahlt waren.