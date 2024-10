SPD-Generalsekretär Miersch soll auf Kühnert folgen

Esken ist bis heute Parteivorsitzende, gemeinsam mit dem Niedersachsen Lars Klingbeil. Kühnert und Klingbeil verbindet eine persönliche Freundschaft jenseits der Politik. Gemeinsam haben sie versucht, die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Kevin Kühnert habe entscheidend „zur Stabilität in der SPD beigetragen“, sagte Klingbeil am Montag in einem Statement im Willy-Brandt-Haus in Berlin. „Wir alle wissen, wie fordernd das politische Geschäft sein kann, wie anstrengend es ist.“ Gleichwohl steckten Vertreter der Partei Engagement und Leidenschaft in ihre Jobs. „Und auch in Zeiten, in denen wir viel Gegenwind bekommen, ist das der Fall.“ Es gehe jetzt zuerst um Kevin Kühnert, so Klingbeil. Und: „Politik ist nicht alles.“