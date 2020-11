Tabaktote : Ehrlich machen bei der Sicht auf Drogen

Meinung Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig hat nicht den Joint, die Spritze oder die Line in den Vordergrund ihres Jahresberichtes gestellt, sondern die Zigarette. Tabak sei nach wie vor die gefährlichste Droge. Diesen Perspektivwechsel sollten sich Freigabe-Fans zum Vorbild nehmen.

Die CSU hat schon eine ganze Reihe von Drogenbeauftragten gestellt. Aber die aktuelle Amtsinhaberin Daniela Ludwig geht ihren Job auf sehr bemerkenswerte Weise an. Ihre Schwerpunkte wären in zurückliegenden Jahrzehnten für CSU-Verantwortliche schlicht unvorstellbar gewesen. Da galt das traditionelle Schwarz-Weiß-Denken: Drogensucht hat was mit Haschisch, Heroin und Kokain zu tun, und diese illegalen Drogen müssen als Teufelszeug mit allen Mitteln bekämpft werden. Die Zigarette und das Bier gehörten dagegen aus dieser Sicht tendenziell zu den gewöhnlichen Lebensmitteln.

Derweil nähern sich die Legalisierungsbefürworter einer Umsetzung ihres Lieblingsprojektes. In einzelnen Staaten der USA und Kanadas laufen Legalisierungen. Grüne und FDP haben sich in Parteitagsbeschlüssen ebenfalls darauf festgelegt, streben eine Umsetzung im nächsten Jahr in Koalitionsgesprächen an. Zugleich aber zeigen Entkriminalisierung, Verharmlosung und Verfügbarkeit auch in Deutschland dramatische Effekte. In den Suchtkliniken ist bereits jeder zehnte stationäre und jeder fünfte ambulante Patient ein Cannabis-Konsument, der mit der Sucht und ihren Folgen nicht mehr fertig wird. Doppelt so viele wie Heroin-Konsumenten. Kiffen ist eben nicht harmlos. Den Zugang zu erleichtern, würde daher die Zahl der Opfer vergrößern. Es wird Zeit sich ehrlich zu machen. Und zwar auf beiden Seiten