Tag des Ehrenamts Bundespräsident Steinmeier verleiht Orden an Menschen aus der Region

Einer von ihnen ist Ralf Hamm aus Mühlheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Er will digitale Teilhabe auch für diejenigen ermöglichen, die sich keinen Computer leisten können. 2012 gründete er in Mülheim an der Ruhr den Förderverein Labdoo.org. Die Organisation „Labdoo“ sammelt alte Computer, repariert sie und stattet sie mit einer Lernsoftware aus. Inzwischen hat der Verein etwa 38.000 IT-Spenden an bedürftige junge Menschen verteilt – weltweit. Während der Corona-Pandemie ermöglichte er Schülerinnen und Schülern, am Online-Unterricht teilzunehmen. Und auch nach der Flutkatastrophe an Ahr und Erft spendete er dringend gebrauchte Geräte.