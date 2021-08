Rita Süssmuth : Mehr Frauen in die Politik

Augsburg Es gehe ihr nicht um einen Kampf gegen Männer, sondern lediglich um ein produktives Verhältnis zwischen allen Beteiligten, so die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Deswegen fordert sie eine Wahlrechtsreform.

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (84) fordert eine Wahlrechtsreform für mehr Frauen in der Politik. Es gehe nicht darum, einen Kampf gegen die Männer zu führen, sagte die einstige Bundesfamilienministerin (CDU) der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Es muss unser Ziel sein, den Geschlechterkampf in ein produktives Verhältnis zwischen allen Beteiligten umzuwandeln." Süssmuth mahnte: "Wir brauchen jetzt dringend eine Wahlrechtsreform." Zentral sei dabei die Parität, "gleicher Anteil von Frauen und Männern".

Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist gegenüber der vergangenen Legislaturperiode erneut gesunken, wie Süssmuth erinnert. "Und noch bedrückender ist die Situation in den kommunalen Parlamenten. Da sieht es mit den zehn Prozent Beteiligung so aus, als seien die Frauen fast verschwunden." Im Bundestag liege der Frauen-Anteil bei 31 Prozent, in der CDU bei 26 Prozent, in CSU und FDP bei 21 Prozent. "Wer da meint, wir können noch länger warten und es wird schon kommen, dem sage ich: Wir warten, bis es zu spät ist."

Man traue den Frauen vielfach nichts zu, so Süssmuth. In dieser Hinsicht bewege man sich in der Politik "mit der Schnelligkeit einer Schnecke, denn nichts hält sich länger als alte Machtverhältnisse. Einige sind nur durch Revolutionen gestürzt worden. Zum Glück sind wir heute in der Lage, das wie andere Staaten friedlich zu machen - mit überzeugenden Argumenten und dem Potenzial, das in den Menschen liegt."