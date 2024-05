„Damit Europa lebt“ Eckart von Hirschhausen: „Mir reicht's - ich geh wählen!“

Der Arzt, Kabarettist und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen ruft zur Teilnahme an der anstehenden Europawahl auf. „Wir haben eine Zukunft in Europa oder keine. Das ist alles nicht perfekt, aber so viel besser als Kleingeist und Kleinstaaterei“, schreibt er in einem Gastbeitrag für den Bonner „General-Anzeiger“ (Freitag) unter dem Motto „Mir reicht's - ich geh wählen!“. Je mehr Menschen am 9. Juni eine Partei wählten, die konstruktiv mitarbeiten wolle an den aktuellen Herausforderungen, umso besser sei dies.