Initiative von Verkehrsminister Scheuer : Bundesländer haben Bedenken bei E-Tretrollern auf Gehwegen

E-Tretroller sollen bald auch in Deutschland zugelassen werden. Foto: dpa/Herbert Neubauer

Berlin E-Tretroller sollen das schnelle Vorankommen in Städten garantieren. Verkehrsminister Scheuer will die Roller auch auf deutschen Straßen, aber bei den Ländern regt sich Widerstand.

In den Bundesländern gibt es Bedenken gegen den Plan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), langsame elektrisch betriebene Tretroller auf dem Bürgersteig fahren zu lassen. Im Verkehrsausschuss des Bundesrats gab es am Dienstag eine Mehrheit für den Vorschlag, alle E-Roller wie Fahrräder zu behandeln und damit vom Gehweg zu verbannen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen erfuhr. Eine von Scheuer auf den Weg gebrachte Verordnung sieht vor, dass nur E-Roller, die schneller als 12 Kilometer pro Stunde sind, in der Regel auf Radwegen fahren sollen, langsame auf dem Gehweg. Fußgänger-Vertreter hatten protestiert.