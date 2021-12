Bundesverkehrsminister soll bei E-Scootern handeln : Städtetag fordert Ende des „Rollermikados“

Exklusiv Berlin Viele Unfälle, viele Rollerfahrer, die sich nicht an die Regeln halten – und dazu noch das Chaos beim Abstellen der E-Scooter: Bundesverkehrsminister Volker Wissing soll jetzt zügig handeln. Das fordert auch der Deutsche Städtetag.

Den Städten sind sie schon lange ein Ärgernis: Herumliegende E-Roller, Fahrer, die betrunken auf den Scootern unterwegs sind oder auf den Gehwegen fahren. Jetzt werden Forderungen an den neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) laut, schärfere Regelungen für E-Scooter auf den Weg zu bringen. Es geht um Obergrenzen, Alkoholverbote und um eine Helmpflicht für die Nutzer.

Mobilität in Meerbusch

Mobilität in Meerbusch : Wild abgestellte Roller sorgen für Ärger

Dedy betonte weiter: „Das Rollermikado in öffentlichen Räumen muss aufhören.“ Die Kommunen wollten Obergrenzen festlegen können, „zum Beispiel in übermäßig belegten Innenstädten“. Außerdem müsse der Bund eine sogenannte „Negativ-Beschilderung“ einführen. „Wir brauchen Verkehrszeichen, die eindeutig bestimmen, E-Roller fahren ist hier verboten, Fahrräder bleiben aber weiterhin erlaubt“, so der Hauptgeschäftsführer.