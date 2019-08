ADAC mahnt : Die meisten Deutschen können E-Autos nicht in Tiefgarage laden

Berlin In Deutschland sollen mehr und mehr E-Autos auf den Straßen rollen. Doch die Umsetzung gestaltet sich sehr schwierig. Jetzt hat der ADAC ein großes Problem angesprochen.

Der ADAC hatte 310 Immobilienunternehmen in elf Großstädten befragt, die zusammen 4815 große Tiefgaragen und Parkflächen verwalten. „Vier von fünf dieser Unternehmen haben in keinem einzigen ihrer Gebäude eine Lademöglichkeit für Elektroautos. Bei den wenigen Unternehmen, die Wallboxen in ihrem Gebäudebestand haben, sind diese in der Regel nur in vereinzelten Objekten installiert“, heißt es in der Studie. Nur ein Viertel der befragten Unternehmen erwäge, in den nächsten drei Jahren Lademöglichkeiten einzurichten.