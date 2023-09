Durchsuchungen auch in NRW Faeser verbietet rechtsextreme Gruppe „Hammerskins Deutschland“

In NRW galten die Durchsuchungen in vier Städten führenden Mitgliedern der Gruppe, von denen eins in Baden-Württemberg angetroffen wurde. „Der Rechtsstaat ist in der Lage, sich gegen seine Feinde zu wehren. Das hat er heute getan“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. So seien Wohnungen in Düsseldorf, Bochum, Wetter an der Ruhr und Goch durchsucht worden. Es sei vielfältiges Beweismaterial sichergestellt worden, darunter Hakenkreuz- und Vereinsfahnen, Schlagringe, IT-Technik, über 1000 Datenträger mit rechtsradikaler Musik und zahlreiche Gegenstände mit verbotenen rechtsradikalen Symbolen. „Es war dringend Zeit, dort mal aufzuräumen“, sagte Reul.