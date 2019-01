Im Einzelhandel: Jedes zweite Hähnchen ist mit gefährlichen Durchfallerregern befallen

Exklusiv Berlin Obwohl das Gesundheitsrisiko bekannt ist, ist die Belastung von Hähnchen-Fleisch im Einzelhandel mit gefährlichen Keimen stark gestiegen. Verbraucherschützer und Grüne mahnen vor allem mehr Hygiene in den Schlachthöfen an.

Die Gründe für die ungehemmte Verbreitung liegen vor allem in den Schlachthöfen. Hier wird Experten zufolge bei den Hygienemaßnahmen zu wenig gegen den Erreger getan. Schnittwerkzeuge werden etwa zu wenig gereinigt. Auf deutschen Schlachthöfen wird in der Regel im Akkord gearbeitet, die Bezahlung ist unterdurchschnittlich. In der Kühlkette vom Mastbetrieb bis in den Einzelhandel gibt es mitunter Lücken, die zu einer zu starken Erwärmung des Fleisches führen können.