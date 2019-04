Kommentar zur Vizepräsidentenwahl : So macht der Bundestag die AfD nur noch stärker

Mariana Harder-Kühnel bei der Stimmabgabe zu ihrer Kandidatur für das Bundestagspräsidium. Foto: REUTERS/AXEL SCHMIDT

Meinung Meinung Es gibt viele gute Gründe, sich mit der AfD auseinander zu setzen, der schlechteste Weg ist, ihr die vom Wähler zugeschriebene Rolle zu verwehren.

Von Gregor Mayntz

Man kann die AfD schlecht finden, man kann sie bekämpfen, man muss es an manchen Stellen sogar. Aber was die große Mehrheit der Abgeordneten jetzt in den Wahlkabinen des Bundestages angestellt hat, ist mit kurzsichtig und töricht noch vorsichtig umschrieben. Ausgerechnet in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten schalten sie den Kopf aus und hören nur noch auf ihr Bauchgefühl.

Natürlich bereitet es ihnen Bauchschmerzen, eine Vertreterin einer Partei in das repräsentativste Gremium zu wählen, die durch rüpelhafte Zwischenrufe und hetzerische Reden auffällt. Doch die AfD ist von sechs Millionen Deutschen in den Bundestag geschickt worden, weil sie meinten, dass in der Bandbreite der Meinungen in der aktuellen deutschen Demokratie die der AfD dazugehören soll. So lange eine Partei nicht als verfassungsfeindlich verboten ist, kommen ihr aus Respekt vor dem Wählerwillen die gleichen formalen Rechte und Pflichten zu wie allen anderen. Als die Linken ins Parlament einzogen, hat die Union auch nach anfänglichem Zögern ihre Beißreflexe unterdrückt und sie ins Präsidium gewählt.

Die Reihe von Fehlern begann bereits in der vergangenen Wahlperiode, als hektisch die Tradition beendet wurde, nach der jedes neu gewählte Parlament vom lebensältesten Mitglied eröffnet wird. Weil das einer von der AfD sein würde, setzte der Bundestag plötzlich auf das dienstälteste Mitglied. Bei der Verteilung der Ausschussvorsitze hielt sich der Bundestag an die Verteilung nach Größenverhältnissen. So landeten bei der AfD als größter Oppositionsfraktion auch drei Leitungsposten. Hätten diese drei AfD-Politiker ihre Ämter missbraucht, wäre ein Argument da gewesen, der AfD das Amt eines Vizepräsidenten vorzuenthalten. Aber die Klagen blieben aus. Also hätte man sich das Thema Präsidium mit wenigen Ja- und noch weniger Nein-Stimmen bei ganz vielen Enthaltungen endgültig vom Hals schaffen können. Dann wäre viel Zeit und Platz gewesen, die AfD bei ihren inhaltlichen Vorstellungen zu stellen, die Partei sich vielleicht selbst zerlegen zu lassen, weil die Flügel sich am liebsten selbst bekämpfen.