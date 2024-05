Wahlkampf in unsicheren Zeiten Durch mehr Klimaschutz gibt’s nichts zu verlieren

Das ist ein Problem. Gerade in der Zeit vor Wahlen, in der Politiker unterschiedlicher Parteien sich verstärkt an vermeintlich öffentlichen Stimmungen ausrichten. Anders lässt sich nicht erklären, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der einst als Klimakanzler für sich warb, kaum mehr über das Klima spricht. Oder dass CDU-Chef Friedrich Merz absurderweise eine Rücknahme des Verbrenner-Verbots fordert. Selbst der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck beschrieb die Debatte um das Heizungsgesetz als einen „Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen“. Er sei „zu weit gegangen“, so Habeck vergangene Woche. Ganz so, als könne man den Klimaschutz nur dann entschieden vorantreiben, wenn man von allen Seiten Beifall bekommt. Weit gefehlt. Habeck spart aus, dass sein erster Entwurf für das Heizungsgesetz sozial unausgewogen war. Dabei ist es eine Aufgabe von Politik, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Die überfällige Einführung des Klimageldes wäre dafür ein wichtiger Schritt.