LoveIsNotTourism : Durch Corona getrennte Paare fordern Lösung von Politik

Berlin Unverheiratete Paare auf der ganzen Welt sind wegen der strengen Corona-Einreisebestimmungen seit Monaten getrennt. Nun werden auch in Deutschland Rufe immer lauter, pragmatische und allgemeingültige Lösungen zu finden.

Garg hatte sich zuvor gemeinsam mit der Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), in einem Brief an Seehofer gewandt und ihn aufgefordert, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Ratspräsidentschaft schnell eine Einreisemöglichkeit nach dem Vorbild anderer europäischer Länder zu schaffen. „Das Schreiben wurde vom Kollegen Seehofer noch nicht beantwortet“, so Garg.