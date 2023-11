Urteil für 30. November erwartet Umweltorganisationen klagen gegen Bundesregierung

Die bislang vorgesehenen Maßnahmen reichen aus Sicht der Kläger nicht aus, um die Höchstmengen klimaschädlicher Treibhausgase in den einzelnen Bereichen einzuhalten. „Die Bundesregierung missachtet vorsätzlich Klimaziele“, sagte Resch vor der mündlichen Verhandlung. Mit der Klage wolle man sie zwingen, sich an die eigenen Gesetze zu halten und effektive CO2-Einsparmaßnahmen umzusetzen. „Alles, was zumutbar ist, muss in Angriff genommen werden“.