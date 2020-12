Neue „Düsseldorfer Tabelle“ : Bedarfssätze für Trennungskinder steigen

Düsseldorf Trennungskinder haben ab Januar 2021 Anspruch auf höheren Unterhalt. Der Mindestsatz wird demnach für alle nach Kindesalter gestaffelten Beitragsgruppen angehoben. Das gilt auch für volljährige Kinder, die nicht mehr bei ihren Eltern leben.

Zum neuen Jahr steht Trennungskindern mehr Unterhalt zu: Sowohl die Bedarfssätze für minderjährige Kinder als auch für Volljährige werden angehoben. Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Dienstag bei der Vorstellung der neuen „Düsseldorfer Tabelle“ mit. Die seit 1962 bundesweit eingesetzte Richtlinie zur Bemessung eines angemessenen Kindesunterhalts tritt in der aktualisierten Fassung am 1. Januar 2021 in Kraft.