Strack-Zimmermann fordert Widerstand gegen AfD „Je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf“

Auch zur Außenpolitik äußerte sich die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag: Ihr zufolge wird sich die Bundesmarine voraussichtlich an einer neuen EU-Marinemission zum Schutz des Seeverkehrs im Roten Meer beteiligen. Noch im Januar wollten die EU-Außenminister ein Mandat für einen solchen Einsatz erteilen, der Bundestag solle dann folgen. Handelsschiffe könnten dann mit Fregatten von EU-Staaten geschützt werden. Deutschland werde sich beteiligen. Die „Welt am Sonntag“ hatte berichtet, bereits am 1. Februar solle die Fregatte „Hessen“ (Fregattentyp: F 124) in Richtung Rotes Meer starten.