Laut Studie Kindergrundsicherung sorgt für mehr Chancengleichheit

Die von der Bundesregierung beschlossene Kindergrundsicherung wird nach Ansicht von Experten deutlich positive Effekte für benachteiligte Kinder und deren Familien haben. Wenn rund 1,5 Millionen Kinder mehr als bislang Leistungen erhielten und sich die finanzielle Lage der Familien verbessere, sinke die Kinderarmut relativ rasch um knapp zwei Prozentpunkte, erklärten die Wirtschaftswissenschaftler Tom Krebs und Martin Scheffel in einer Studie, die am Freitag von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf vorgelegt wurde. Von dieser Entwicklung profitierten auch Gesellschaft und Wirtschaft.