Kleiner Parteitag in Düsseldorf : Grüne diskutieren über Ukraine-Krise und die Folgen

In Düsseldorf findet der Parteitag der Grünen statt (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die Bundes-Grünen sind in Düsseldorf zu einem kleinen Parteitag zusammen gekommen. Dort beraten sie auch über den russischen Angriffskrieg und die Folgen. Kritik gibt es von der Grünen Jugend wegen eines geplanten Sondervermögens.

Bei einem kleinen Parteitag in Düsseldorf beraten die Grünen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. „Wir spüren in der Partei wie überall in der Gesellschaft natürlich eine Verunsicherung über die Situation, den Krieg und diese krisenhaften Zeiten“, erklärte die Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning am Samstag kurz vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung um 13 Uhr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Die Grünen wollten sich den Tag nehmen, um darüber zu debattieren, „wie wir Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten garantieren können, wie wir so die Zukunft schmieden können“, sagte Büning. Die Partei sei sich ihrer Werte bewusst und bereit, bei schwierigen Abwägungen und Entscheidungen Verantwortung zu tragen. „Um weiter Frieden und Wohlstand zu sichern, braucht es die Unterstützung der Ukraine.“ Gegenwind für das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr kommt von der Grünen Jugend. Statt diesen Betrag festzuschreiben, sei eine Reform des Beschaffungswesens nötig „und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen“, heißt es in einem Änderungsantrag der Nachwuchsorganisation.

Breiten Raum einnehmen wird zudem eine Debatte über einen beschleunigten, dem Klimaschutz verpflichteten, wirtschaftlichen Veränderungsprozess.

Der sogenannte Länderrat mit 99 Delegierten ist der erste kleine Parteitag der Grünen seit der Wahl der neuen Co-Vorsitzenden Ricarda Land und Omid Nouripour Ende Januar. Dass Düsseldorf als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, ist der NRW-Landtagswahl am 15. Mai geschuldet. Die Grünen lagen in Wählerumfragen in Nordrhein-Westfalen zuletzt mit um die 16 Prozent an dritter Stelle.

Buttersäure-Angriff in Lübeck

Nach dem Fund einer säurehaltigen, übelriechenden Flüssigkeit am Veranstaltungsort haben die Grünen in Schleswig-Holstein eine für Samstagnachmittag geplante Wahlkampfveranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock und Spitzenkandidatin Monika Heinold abgesagt. Um welchen Stoff es sich genau handelt, „war nicht unmittelbar feststellbar und wird im Zuge einer weiteren Laboruntersuchung geklärt“, teilte der Grünen-Landesverband mit. Die Kriminalpolizei habe den Tatort gesichert. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Baerbock und Heinold wollten am Samstag um 16 Uhr auf der Lübecker Freilichtbühne mit Bürgerinnen und Bürgern über den Ukraine-Krieg, die Arbeit der Bundesregierung und Themen rund um Schleswig-Holstein diskutieren. Heinold ist die Ko-Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl.

„Wir verurteilen diese feige Tat aufs Schärfste“, erklärte der Grünen-Landesverband. „Kein solcher Angriff wird unsere politischen Positionen verändern, im Gegenteil wird damit abermals deutlich, dass es Einzelnen nicht um die argumentative Auseinandersetzung geht.“

Eine für den Abend geplante Wahlkampfveranstaltung mit Baerbock und Heinold in Ahrensburg sollte den Angaben zufolge wie geplant stattfinden.

Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Heinold und Aminata Touré bilden das Spitzenduo der Grünen. In dem Bundesland regiert seit fünf Jahren eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

(kag/dpa)