Düsseldorf: Eine Million Kinder bekommen Staatshilfe für Schulbedarf

Besonders viele in NRW

Nordrhein-Westfalen steht an der Spitze der Leistungsempfänger. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Mehr als eine Million Kinder sind auf staatliche Leistungen für die Anschaffung von Schulbedarf angewiesen. Besonders viele Schüler kommen dabei aus NRW.

Zunächst hatte die „Passauer Neue Presse“ (Montag) über die Zahlen berichtet. Den Angaben zufolge, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen, stand Nordrhein-Westfalen bei der Zahl der Leistungsempfänger mit 300.000 an der Spitze, gefolgt von Niedersachsen (117.000). Obwohl in Berlin deutlich weniger Menschen leben, bekamen dort mit 98.000 deutlich mehr Schulkinder Unterstützung als in Bayern (80.000) und Baden-Württemberg (89.000).