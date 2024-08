Nährboden für Radikalisierung Wie im Netz schon bei Kindern Hass geschürt wird

Wenn Radikalisierung voranschreitet, bemerken das in der Regel als Erste jene Gruppen, die in der Minderheit sind - Jüdinnen und Juden etwa oder auch die Religionsgruppe der Jesiden. Der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden (auch: Eziden) in Deutschland, Irfan Ortac, berichtet über eine dramatische Zunahme der Anfeindungen in den vergangenen zehn Jahren: „An nahezu allen Schulen werden jesidische Kinder rassistisch diskriminiert: Sie werden als Teufelsanbeter bezeichnet. Das geschieht mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre das faktisch so.“