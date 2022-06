Pläne der Regierung : Auch Firmen sollen Gas einsparen

Ein Manometer zeigt den Druck im Erdgasnetz auf dem Gelände eines Untergrund-Gasspeichers in Bad Lauchstädt an (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Wirtschaftsminister Habeck will, dass Unternehmen eine Vergütung bekommen, wenn sie weniger verbrauchen. Mit Milliardenkrediten soll mehr Gas gekauft werden. Die NRW-Wirtschaft mahnt, die Produktion müsse weiterlaufen.

Die Überlegungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass auch deutsche Unternehmen wegen der aktuellen Knappheit Gas einsparen sollten, stoßen auf ein geteiltes Echo. „Wir begrüßen ausdrücklich den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers, die Gasverstromung dort, wo keine Prozesswärme betroffen ist, herunterzufahren und die Lücke kurzfristig durch Kohlestrom zu ersetzen“, sagte Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW, unserer Redaktion. Gleichzeitig erklärte Pöttering, Produktionsstopps in der Indus­trie müssten unbedingt so weit wie möglich vermieden werden, „weil sonst massive Störungen in den Lieferketten und der Verlust einer Vielzahl von Arbeitsplätzen drohen“.

NRW ist als Industrieland maßgeblich von der Gasknappheit betroffen. Rund ein Drittel aller Umsätze der chemischen Industrie erwirtschaften nach Angaben des Landeswirtschaftsministeriums Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Zudem ist die Rhein-Ruhr-Region die energieintensivste in NRW.

Info 15 Prozent des Stroms 2021 aus Gas erzeugt Stromerzeugung Im vergangenen Jahr wurden rund 28 Prozent des Stroms aus Stein- und Braunkohle erzeugt. Auf Erdgas entfielen rund 15 Prozent. Erneuerbare Energien Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Fotovoltaik kamen zusammengerechnet auf einen Anteil von etwas mehr als 40 Prozent.

„Wir stärken weiter die Vorsorge und ergreifen zusätzliche Maßnahmen für weniger Gasverbrauch. Das heißt: Der Gasverbrauch muss weiter sinken, dafür muss mehr Gas in die Speicher, sonst wird es im Winter wirklich eng“, sagte Habeck am Sonntag. Zuletzt hatte der russische Lieferant Gazprom die Lieferungen deutlich verringert. Der Wirtschaftsminister will nun wegen der sich verschärfenden Gasknappheit an drei Stellschrauben drehen:

Erstens sollen über einen Kredit der bundeseigenen Kfw-Bank etwa 15 Milliarden Euro bereitgestellt werden, mit dem die Trading Hub Europe THE (Ratingen) weiteres Gas für die Befüllung der Speicher einkaufen soll. Diese sind bislang nur zu 56 Prozent voll, müssten es aber bis zum Winter zu 90 Prozent sein. Bei Preisen von bis zu 200 Euro für eine Megawattstunde könnte man, vereinfacht gerechnet, mit dem Milliardenbetrag also mindestens 75 Millionen Megawattstunden einkaufen. Damit könnte man mehrere Millionen Haushalte für ein Jahr versorgen.

Zweitens soll es ein Modell geben, bei dem Industrieunternehmen, die auf einen Teil ihres Gasverbrauchs verzichten, die freiwerdenden Mengen gegen Entgelt abgeben können. Dieses Gas könnte dann zusätzlich in die Speicher fließen. Die Idee, über Ausschreibungen den Gasverbrauch zu verringern, begrüßt auch Karl Haeusgen, Präsident des Maschinenbauerverbandes VDMA: „Dies steuert die Reduzierung dorthin, wo der geringste Schaden entsteht.“

Drittens soll ein Teil des fehlenden Gases durch Kohlekraftwerke kompensiert werden. Das war schon seit Längerem geplant. Genutzt werden sollen solche Anlagen, die derzeit nur eingeschränkt verfügbar sind, demnächst stillgelegt würden oder sich in einer Reserve befinden. Ein entsprechendes Gesetz soll am 8. Juli vom Bundesrat beschlossen werden und dann zügig in Kraft treten. Parallel wird gegenwärtig eine notwendige Ministerverordnung vorbereitet.

Wie groß der Effekt der vom Minister jetzt ins Auge gefassten Maßnahmen sein könnte, ist noch offen. Auf die Industrie entfiel im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel des Gasverbrauchs in Deutschland. Gleichzeitig wurden etwa 42 Prozent des Gases in Deutschland für die Stromproduktion genutzt. Bei diesem Teil ist, was die Firmen angeht, der Verbrauch wohl nur schwer zu verringern, weil er unmittelbar zu einer Verringerung der Produktion führen könnte.