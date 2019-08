Vorschlag von Renate Künast : Klöckner muss Massentierhaltung wegen drohender EU-Strafen deutlich reduzieren

Berlin Deutschland muss bis zum 25. September einen Plan für saubereres Grundwasser vorlegen. Sonst verhängt die EU Strafen. Die frühere Agrarministerin Künast wirft Julia Klöckner und Svenja Schulze Untätigkeit vor.

Die drohenden Strafzahlungen an die EU wegen der hohen Gülle-Belastung des Grundwassers wird Agrarministerin Julia Klöckner nach Ansicht ihrer Vorgängerin Renate Künast (Grüne) nicht ohne drastische Reduzierung der Massentierhaltung abwenden können. Mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen der CDU-Ministerin und der Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Brüssel sagte Künast unserer Redaktion: „Frau Klöckner und Frau Schulze werden mit ihren jetzigen Plänen in Brüssel nicht weit kommen, weil die Europäische Union belegbare Fakten zur Zielerreichung braucht.“ Die EU könne Deutschland keine Kulanz anbieten.