Droh-Mail-Affäre : Innenminister Peter Beuth muss sich im Innenausschuss stellen

Wiesbaden Wegen der Affäre um Drohschreiben an mehrere Frauen und des vorausgegangenen Abrufs persönlicher Daten aus Polizeicomputern muss sich der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) einer Sondersitzung im Hessischen Landtag stellen.

Auf Antrag der FDP wird der Innenausschuss des Landesparlaments voraussichtlich am kommenden Dienstag zu der außerplanmäßigen Sitzung in den Sommerferien zusammentreten, wie es am Mittwoch in Wiesbaden hieß.