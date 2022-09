Drittes Entlastungspaket : Das sind die Maßnahmen im Detail

Berlin Energiepreispauschale für Rentner, Wohngeldreform, ein neues Bürgergeld, höheres Kindergeld, Abbau der kalten Progression - das sind einige Elemente des dritten Entlastungspakets. Wir haben die wichtigsten Maßnahmen für Sie zusammengefasst.

- Die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) wird zum 1. Januar 2023 umgewandelt in ein Bürgergeld, das rund 50 Euro höher ausfällt als die bisherigen monatlichen Zahlungen. In der Berechnung wird die jeweils zu erwartende Inflation bereits berücksichtigt. Dies führe zu einer Erhöhung des derzeitigen Hartz-IV-Regelsatzes für Alleinstehende von 449 Euro auf etwa 500 Euro. Die Regelsätze für Mehrpersonen-Haushalte und Kinder sollen auch entsprechend angepasst werden.

Die Koalition plädiert für ein bundesweites Ticket im öffentlichen Nahverkehr. 1,5 Milliarden Euro will sie dafür bereitstellen - wenn sich die Länder in gleicher Höhe beteiligen. Der Monatspreis soll bei 49 bis 69 Euro liegen.

- Einen zweistelligen Milliardenbetrag erwartet Lindner durch eine teilweise Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen am Strommarkt. Aufbauend auf die Infrastruktur der am 1. Juli 2022 abgeschafften EEG-Umlage soll ein Höchstwert für Erlöse am Spotmarkt festgelegt werden: „Der Differenzbetrag zwischen Großhandelspreis und Erlösobergrenze wird an den Verteilnetz-Betreiber abgeführt. Dies begrenzt Zufallsgewinne“, heißt es im Beschluss. Die Bundesregierung wolle dazu rasch Verabredungen auf europäischer Ebene treffen. Die Regierung werde sich dafür einsetzen, dass die EU-Kommission ähnliche Maßnahmen auf für Energieunternehmen außerhalb des Strommarktes entwickele. Wenn in Europa dieses für den Strommarkt nicht zeitnah umgesetzt werden könne, „wird die Bundesregierung diese Anpassungen im Strommarktdesign zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher selbst umsetzen“.