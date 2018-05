Dresden: Verdächtiger nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft in Haft

Verdächtiger nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft in Haft

Bei einem Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Hamburger Straße haben etwa 50 Heimbewohner die Polizei angegriffen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dresden Ein Streit in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Die eintreffenden Polizisten werden beleidigt und angegriffen.

Nach einer Auseinandersetzung in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft und Angriffen auf die Polizei sitzt ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls mit dem Ziel einer Abschiebung sei der Georgier in ein Gefängnis gebracht worden, erklärte die Polizei Dresden am Montag. Drei weitere Männer, die vorläufig festgenommen worden waren, kamen wieder auf freien Fuß.