Vorfall in Dresden SPD-Politiker Matthias Ecke bei Angriff schwer verletzt

Die Polizei geht dabei von derselben Gruppe aus. Die Task Force Gewaltdelikte des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Das teilte das sächsische Innenministerium am Samstag mit. Die SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil sprachen von einem „hinterlistigen Angriff“ und verurteilten diesen „aufs Schärfste“. Die Vorsitzenden der SPD Sachsen, Henning Homann und Kathrin Michel, erklärten, der Überfall sei „ein unübersehbares Alarmzeichen an alle Menschen in diesem Land. Unsere demokratischen Werte werden attackiert.“ Nach Angaben der Partei gab es bei anderen Plakatier-Teams in Sachsen weitere Einschüchterungsversuche, Plakatzerstörungen und Beleidigungen.