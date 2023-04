Rückblick in Bildern Boris Pistorius drei Monate Verteidigungsminister – Highlights seiner Amtszeit

Am 17. Januar 2023 wurde bekannt, dass Boris Pistorius (SPD) neuer Verteidigungsminister wird.Er übernimmt das Amt von Christine Lambrecht, die freiwillig zurückgetreten ist. Am 19. Januar wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vereidigt. Drei Monate sind seitdem vergangen – Zeit eine kurze Bilanz zu ziehen. Was hat Pistorius in dieser Zeit alles gemacht? Ein Rückblick in Bildern.