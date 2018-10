Drei Frauen für Christian Lindner: Wie die FDP sich aufstellen will

Berlin Nicola Beer soll Parteivize werden. Linda Teuteberg aus Brandenburg könnte das Image der Westpartei knacken. Und dann ist da noch Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Mit „drei Engel für Lindner“ hatte die FDP in ihrer außerparlamentarischen Zeit 2015 nicht nur an die Hollywood-Actionserie „Drei Engel für Charlie“ angeknüpft, sondern mit Lencke Steiner, Katja Suding und Nicola Beer im Umfeld erfolgreicher Landtagswahlen auch ihr Image als Männerpartei zu verändern versucht. Drei Frauen an der Seite von Lindner sind nicht völlig ausgeschlossen, wenn Wolfgang Kubicki sich auf seine betont überparteilich angelegten Aufgaben als Bundestagsvizepräsident konzentriert.

Noch nicht spruchreif scheint auch die Nachfolgeregelung für Beer. Die Brandenburgerin Teuteberg hat sich inzwischen eine Bildschirmpräsenz erarbeitet. Gerade in der männlich und westlich geprägten FDP wäre ihre Berufung ein starkes Signal. Lindner weiß, dass er in Sachen Frauenanteil in Parlamenten und Parteigremien liefern muss. Der letzte Parteitag setzte eine Arbeitsgruppe für mehr Frauenbeteiligung ein, die dem nächsten Parteitag Vorschläge vorlegen soll. „Wir haben hier ein ungehobenes Potenzial“, sagte Lindner.

Der Frauenanteil in der Bundestagsfraktion ist noch deutlich verbesserungsfähig – nur 18 von 80 Abgeordneten. Doch die liberalen Frauen haben sich inzwischen eng vernetzt und zeigen wie Teuteberg in der Innen-, Suding in der Bildungs- und Strack-Zimmermann in der Verteidigungspolitik, dass mit ihnen zu rechnen ist. Auch zwei von drei Ausschussvorsitzen gingen bei der FDP an Frauen: Finanzen an Bettina Stark-Watzinger (50) und Menschenrechte an Gyde Jensen (29). Gut möglich, dass es auf drei Frauen auch an der Parteispitze hinausläuft.