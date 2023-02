200-Milliarden-Fonds Der „Doppelwumms“ wird kleiner – das weckt Begehrlichkeiten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ahnte es bereits: Das Sondervermögen des Bundes von 200 Milliarden Euro, der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als „Doppel-Wumms“ bezeichnete staatliche Fonds zur Dämpfung der hohen Energiepreise, wird sehr wahrscheinlich nicht voll ausgeschöpft. „Meine Erwartung ist, dass wir nicht den kompletten Schutzschirm brauchen werden“, hatte Lindner schon Mitte Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt. Denn die Energiepreise seien heute nicht mehr so hoch wie noch im September erwartet, als die Bundesregierung den „Doppel-Wumms“ aus der Taufe gehoben hatte. Bisher hat die Regierung erst knapp 30 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ausgegeben, in dem Lindner die vom Kapitalmarkt geliehenen 200 Milliarden Euro geparkt hat.