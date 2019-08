Nach Medienberichten : Trump will Berichte über Tod von Sohn bin Ladens nicht kommentieren

Washington US-Präsident Donald Trump hat es abgelehnt, Berichte über den möglichen Tod von Hamsa bin Laden, Sohn des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden, zu kommentieren.

Die Sender NBC und CNN sowie die „New York Times“ hatten am Mittwoch berichtet, die Regierung in Washington habe Geheimdienstberichte erhalten, die den Tod des Mannes belegten. Dem Bericht der New York Times zufolge haben die USA bei der Operation gegen Hamsa eine Rolle gespielt. Er sei in den ersten beiden Jahren der Regierung Trumps getötet worden, also noch bevor die USA jüngst ein Kopfgeld auf den Sohn bin Ladens aussetzten. Weder Trump noch das Verteidigungsministerium wollten die Berichte kommentieren. Auch aus anderen Quellen gab es keine offizielle Bestätigung für die Berichte.