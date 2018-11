Bei Aussage vor Kongress: Trumps Ex-Anwalt gesteht Lüge über Russland-Projekt

Michael Cohen beim Verlassen des Gerichts in Manhattan. (Archiv) Foto: AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

New York US-Präsident Donald Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen hat Falschaussagen zu einem Immobilienprojekt Trumps in Russland eingestanden.

Cohen bekannte sich am Donnerstag schuldig, den Kongress diesbezüglich belogen zu haben. Vor einem New Yorker Gericht gestand Cohen, den Geheimdienstausschuss des Senats im vergangenen Jahr über einen Plan für die Errichtung eines Trump-Towers in Moskau belogen zu haben.