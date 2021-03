Maskenaffäre in der CDU : Dobrindt fordert Offenlegung von allen Nebeneinnahmen über 10.000 Euro

Maskenaffäre in der CDU

Berlin Nach der Maskenaffäre um Nikolas Löbel und Georg Nüßlein in Reihen der Unionsfraktion, fordert nun CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, alle Einnahmen über 10.000 Euro offenzulegen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert die Offenlegung aller Nebeneinkünfte von Abgeordneten über 10 000 Euro im Monat „auf Euro und Cent“ - und eine strikte Nebenjob-Sperre für Abgeordnete in herausgehobener Funktion. „Wer herausragende Funktionen in der Fraktion bekleidet, soll künftig keine Nebeneinkünfte haben“, sagte er in einem Interview des „Münchner Merkur“ (Freitag).