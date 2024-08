Immer mehr Badeunfälle laut DLRG „Rettungsschwimmer haben so viele Menschen aus Gefahr befreit wie seit Jahrzehnten nicht“

Sommer, Sonne, Badespaß: Für viele Menschen gehört der Sprung ins kühle Nass an heißen Tagen selbstverständlich dazu. Doch immer häufiger verunglücken Badende in Deutschland, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren eine leichte Zunahme an tödlichen Badeunfällen verzeichnet“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt unserer Redaktion. „Zugleich haben die Rettungsschwimmer der DLRG so viele Menschen im Wasser aus Gefahr befreit wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“