Ergebnisse des DKV-Reports 2023 Deutschland bleibt immer öfter sitzen – und NRW ist Schlusslicht

Die Deutschen sitzen immer länger: Wie aus dem Gesundheitsreport 2023 der Deutschen Krankenversicherung (DKV) hervorgeht, hat sich die durchschnittliche Sitzzeit auf 554 Minuten pro Tag erhöht. Das entspricht einer Dauer von mehr als neun Stunden. Schlusslicht ist dabei Nordrhein-Westfalen: Im bevölkerungsreichsten Bundesland verbringen die Menschen statistisch täglich 590 Minuten – also fast zehn Stunden – im Sitzen. Zum Vergleich: In Niedersachsen und Bremen liegt dieser Wert bei 560 Minuten, in Hessen bei 543 Minuten und in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei 513 Minuten. 2021 war die durchschnittliche Sitzzeit bundesweit noch eine halbe Stunde niedriger.