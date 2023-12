Beratungsstellen für Schüler Was NRW im Kampf gegen Diskriminierung von Berlin lernen kann

„Die Schulen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich bereits in vielfältiger Weise gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Projekten oder auch in Landesnetzwerken wie ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘“, heißt es im Schulministerium. Leitfäden, Unterstützungsangebote und Projektarbeiten zum Thema stünden den Schulen zur Verfügung. Schüler könnten sich an Beratungslehrkräfte oder an schulpsychologische Beratungsstellen wenden. Grundsätzlich würden die Schulen in NRW aber in eigener Verantwortung handeln und könnten selbst entscheiden, wie sie auf Diskriminierung in der Schule reagieren, heißt es weiter.