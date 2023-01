Scholz oder Baerbock Wer hat das Sagen in der Außenpolitik?

Um die deutsche Außenpolitik war es in der Geschichte schon einmal deutlich harmonischer bestellt als derzeit. Nun gilt Harmonie in diesem Zusammenhang vielleicht nicht gerade als Prämisse, eine abgestimmte und einheitliche Linie von Bundeskanzleramt und Auswärtigem Amt in der Regel aber schon. Erst recht in Krisenzeiten. Doch davon konnte zuletzt kaum die Rede sein.